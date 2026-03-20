İstanbul'da vatandaşlar bayram namazı için Eyüpsultan Camii'ne akın etti

İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününde vatandaşlar bayram namazı için Eyüpsultan Camii'ne akın etti.

İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününde bayram namazı saat 07.39'da kılındı. Vatandaşlar yağışlı havaya rağmen bayram namazı için Eyüpsultan Camii'ne akın etti. Namaz öncesi cemaat, caminin dışına taştı. Namaz sonrası vatandaşlar birbirleriyle bayramlaşırken bazı vatandaşlar ise lokum dağıttı. Bayram namazına gelen Onur Aktaş, "Daha önce de gelmiştik. Burasının huzuru, vermiş olduğu maneviyat çok yüksek. Eyüpsultan'a geldik. Zeytinburnu'ndan geldim. Bütün ailemin, sevdiklerimin ve tüm Müslüman aleminin bayramını kutluyorum" dedi.

Bayram namazı sonrası lokum dağıtan Erkan Batış, "Ben Küçükçekmece'den geliyorum. Bugün Eyüpsultan'a geldik. Genellikle gelmeye çalışıyorum. Lokum dağıtıyorum. Herkese hayırlı bayramlar" diye konuştu.

Bayram namazına oğlu ile birlikte gelen Recep Çelik, "Cümleten hayırlı bayramlar. Bayram namazı için buraya ilk defa geldik. Biraz yağmura yakalandık. Çok güzeldi. O maneviyatı yaşadık. Ağabeyimle, kardeşlerimle, çocuğumla beraber geldim. O ilk defa geliyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı