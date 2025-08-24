İstanbul'da Ölü Bulunan Üniversite Öğrencisi Helin Uçar Amasya'da Defnedildi

İstanbul Beşiktaş'taki evinde ölü bulunan üniversite öğrencisi geç kız, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, iç mimarlık bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Helin Uçar'dan (24) haber alamayan yakınları İstanbul'a geldi. Çilingirle girilen evde genç kız yerde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Özel bir üniversitede eğitim gördüğü öğrenilen Helin Uçar'ın cenazesi, memleketi Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Çaydibi köyünde defnedildi. Yakınları cenazede büyük üzüntü yaşadı. - AMASYA