İstanbul'da Motosiklet Sürücüsünden Tükürükle Tepki

İstanbul'da Motosiklet Sürücüsünden Tükürükle Tepki
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İstanbul Sarıyer'de bir motosiklet sürücüsü, kendisine çarpan araç sürücüsüyle tartıştıktan sonra tükürerek olay yerinden ayrıldı. Olay, başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

İstanbul'da bir motosiklet sürücüsü trafikte seyir halinde olduğu esnada kendisine arkadan çarpan araç sürücüsüyle tartıştı. Motosiklet sürücüsü daha sonra araç şoförüne tükürerek olay yerinden ayrıldı.

Olay, Sarıyer Büyükdere Caddesinde meydana geldi. Bir motosiklet sürücüsü trafikte kendisine arkadan hafif şekilde çarpan araç sürücüsüyle tartışmaya başladı. Motosiklet sürücüsü diğer sürücülerin uyarısı üzerine olay yerinden ayrıldı. İkilinin trafikte tekrar denk gelmesi üzerine motosiklet sürücüsü araç şoförüne tükürerek uzaklaştı. Olay anı başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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