İstanbul'da Metrobüs Aksaklığı: Yolcular Yağmurda Uzun Süre Bekledi

İstanbul'da sabah saatlerinde metrobüslerde yaşanan teknik aksaklık nedeniyle Altunizade istasyonundaki yolcular, yağmur altında uzun süre seferlerin normale dönmesini beklemek zorunda kaldı.

İstanbul'da sabah saatlerinde metrobüs güzergahlarındaki aksaklık nedeniyle ortaya çıkan yoğunluk, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Özellikle yağışlı havanın etkili olduğu anlarda metrobüse binme noktalarından köprü üstlerine kadar uzayan kuyruklar yüzünden yüzlerce kişi mağdur oldu. Altunizade istasyonunda oluşan yoğunluk, araç içindeki bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - İSTANBUL