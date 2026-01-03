Haberler

İstanbul'da lodos nedeniyle deniz seferleri iptal edildi

İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle İDO ve Şehir Hatları vapur seferleri iptal edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi.

İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle İDO ve Şehir Hatları vapur seferinin iptal edildiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından Marmara Bölgesinde dün akşam saatlerinde başlayan lodos, sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı. İstanbul'u etkisi altına alan lodos nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi. Lodostan kaynaklı hava muhalefeti nedeniyle İDO ve Şehir Hatları vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, "Elverişsiz hava şartları sebebiyle aşağıdaki hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır. Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı, Adalar-Beşiktaş Hattı, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı, Kadıköy-Kabataş Hattı, Büyükada-Sedefadası Hattı, Kabataş-Kadıköy-Adalar Hattı, Kabataş-Çengelköy Hattı, Kadıköy-Beşiktaş Hattı, Kadıköy-Karaköy-Eminönü Hattı, Eminönü-Üsküdar Hattı, Bostancı-Adalar Ring Hattı, Eminönü-Rumelikağı Hattı, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy Hattı, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüpsultan Hattı, Üsküdar-Haliç Hattı, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan Hattı" ifadelerine yer verildi.

İDO tarafından yapılan açıklamada ise "Olumsuz hava şartları nedeniyle Pendik-Yalova 03.01.2026 10.00, Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 03.01.2026 10.30, Yalova-Pendik 03.01.2026 11.00, Kadikoy-Yenikapı-Armutlu-Bursa 03.01.2026 11.35, Yenikapı-Yalova 03.01.2026 11.45, Yalova-Yenikapı 03.01.2026 11.45, Pendik-Yalova 03.01.2026 12.00, Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadikoy 03.01.2026 12.30, Yalova-Pendik 03.01.2026 13.00, Yenikapı-Yalova 03.01.2026 13.45, Yalova-Yenikapı 03.01.2026 13.45, Pendik-Yalova 03.01.2026 14.00, Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa 03.01.2026 14.50, Yalova-Pendik 03.01.2026 15.00, Yenikapı-Yalova 03.01.2026 15.45, Yalova-Yenikapı 03.01.2026 15.45, Kadikoy-Yenikapı-Armutlu-Bursa 03.01.2026 17.35, Yenikapı-Yalova 03.01.2026 17.45, Yalova-Yenikapı 03.01.2026 17.45, Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş 03.01.2026 18.30, Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 03.01.2026 19.00, Yenikapı-Yalova 03.01.2026 19.45, Yalova-Yenikapı 03.01.2026 19.45" vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
