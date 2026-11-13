İstanbul'da lodos nedeniyle İDO 9, BUDO 5 seferini 13 Kasım'da iptal etti

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından dün başlayan lodos, İstanbul'da etkisini bugün artırarak sürdürüyor. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) 9 seferin, Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ise 5 seferin iptal edildiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından dün başlayan lodos bugün şiddetini iyice artırdı. Fırtınadan deniz seferleri de etkilendi. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava şartları nedeniyle 13 Kasım 2026 Cuma günü yapılması planlanan 9 seferin, Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ise 5 seferin iptal edildiğini duyurdu.

İDO'NUN İPTAL ETTİĞİ SEFERLER

İDO'nun açıklamasına göre, iptal edilen seferler şöyle:

15.30: Bandırma-Yenikapı-Kadıköy

15.45: Yenikapı-Yalova

15.45: Yalova-Yenikapı

17.35: Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa

18.00: Bostancı-Yenikapı-Çınarcık-Esenköy

18.15: Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa

18.30: Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş

18.30: Bostancı-Yenikapı-Marmara-Avşa

19.00: Kadıköy-Yenikapı-Bandırma

BUDO'NUN İPTAL ETTİĞİ SEFERLER

BUDO'nun açıklamasına göre, iptal edilen seferler şöyle:

15:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

16:45 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

17:00 tarihindeki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

19:15 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

19:30 tarihindeki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı