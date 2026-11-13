İstanbul'da lodos nedeniyle İDO 9, BUDO 5 seferini 13 Kasım'da iptal etti

İstanbul'da lodos nedeniyle İDO 9, BUDO 5 seferini 13 Kasım'da iptal ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İDO, 13 Kasım 2026 Cuma günü yapılması planlanan 9 seferin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. BUDO ise aynı gün 5 seferin iptal edildiğini açıkladı. İstanbul'da dün başlayan lodos, Meteoroloji'nin uyarılarının ardından bugün daha da güçlendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından dün başlayan lodos, İstanbul'da etkisini bugün artırarak sürdürüyor. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) 9 seferin, Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ise 5 seferin iptal edildiğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından dün başlayan lodos bugün şiddetini iyice artırdı. Fırtınadan deniz seferleri de etkilendi. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava şartları nedeniyle 13 Kasım 2026 Cuma günü yapılması planlanan 9 seferin, Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ise 5 seferin iptal edildiğini duyurdu.
İDO'NUN İPTAL ETTİĞİ SEFERLER
İDO'nun açıklamasına göre, iptal edilen seferler şöyle:
15.30: Bandırma-Yenikapı-Kadıköy
15.45: Yenikapı-Yalova
15.45: Yalova-Yenikapı
17.35: Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa
18.00: Bostancı-Yenikapı-Çınarcık-Esenköy
18.15: Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa
18.30: Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş
18.30: Bostancı-Yenikapı-Marmara-Avşa
19.00: Kadıköy-Yenikapı-Bandırma
BUDO'NUN İPTAL ETTİĞİ SEFERLER
BUDO'nun açıklamasına göre, iptal edilen seferler şöyle:
15:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
16:45 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
17:00 tarihindeki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
19:15 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
19:30 tarihindeki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)