İstanbul'da Lise Öğrencileri 'Proje Okulu' Atamalarını Protesto Etti

İstanbul'un Beşiktaş ve Fatih ilçelerinde 'proje okulu' statüsündeki liselere yönelik atamalarla ilgili lise öğrencileri protesto gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 'proje okulu' statüsündeki liselere yönelik atamalarla ilgili lise öğrencilerinin protestoları devam ediyor. Üniversite öğrencilerinin de destek verdiği liseli gençler, protesto için Beşiktaş ve Sultanahmet'te toplandı. Gösteride polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. Öte yandan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de Beşiktaş Meydanı'nda gösteri yapan öğrencilerin yanına geldi. Gösterilerini tamamlayan öğrenciler daha sonra gruplar halinde meydanı terk etti. - İSTANBUL