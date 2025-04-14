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İstanbul'da Lise Öğrencileri 'Proje Okulu' Atamalarını Protesto Etti

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İstanbul'un Beşiktaş ve Fatih ilçelerinde, 'proje okulu' statüsündeki liselere yönelik atamalara karşı lise öğrencileri protesto düzenledi. Üniversite öğrencilerinin de katıldığı gösteriye polis yoğun güvenlik önlemleri aldı.

İstanbul'un Beşiktaş ve Fatih ilçelerinde 'proje okulu' statüsündeki liselere yönelik atamalarla ilgili lise öğrencileri protesto gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 'proje okulu' statüsündeki liselere yönelik atamalarla ilgili lise öğrencilerinin protestoları devam ediyor. Üniversite öğrencilerinin de destek verdiği liseli gençler, protesto için Beşiktaş ve Sultanahmet'te toplandı. Gösteride polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. Öte yandan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de Beşiktaş Meydanı'nda gösteri yapan öğrencilerin yanına geldi. Gösterilerini tamamlayan öğrenciler daha sonra gruplar halinde meydanı terk etti. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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