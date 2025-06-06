İstanbul’da Kurban Bayramı'nda Yoğunluk: Sıra Bekleyenler

İstanbul’da Kurban Bayramı'nda Yoğunluk: Sıra Bekleyenler
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Kurban Bayramı'nın ilk saatlerinde İstanbul'un Avcılar ilçesindeki kurban kesim alanlarında yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar, dini görevlerini yerine getirmek için uzun kuyruklar oluştururken, E-5 yan yolunda da trafik yoğunluğu meydana geldi.

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk saatleri itibarıyla kurban kesim alanlarında yoğunluk yaşanıyor. Avcılar'da kurulan alanda yüzlerce vatandaş dini görevlerini yerine getirirken, E-5 yan yolda bırakılan araçlar nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Kurban Bayramı'nda dini görevlerini yerine getirmek isteyen yüzlerce vatandaş, Avcılar'daki kurban pazarına akın etti. Bayram namazının ardından başlayan kurban kesim işlemlerinde ise uzun kuyruk oluştu. E-5 Saadetdere mevkiinde yol kenarındaki kurban kesim alanında araç parkı nedeniyle trafik kilitlenirken, o anlar dron ile havadan görüntülendi.

Kurbanını kesmek için sıra bekleyen Ahmet Tarhan, "Kurbanımızı aldık, kurban kesim alanına geldik, sıramızı aldık. Şimdi de sıranın bize gelmesi için bekliyoruz. Aşırı yoğunluk var. Bugün için sıra gelmeyecek herhalde ama bekliyoruz" dedi.

Adem Aydın ise, "Sıra bekliyoruz, az kaldı. Çok yoğunluk var. İşten geldim, kurbanımı kesip eve geçeceğim. Birkaç saat sonra da kavurmamızı yeriz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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