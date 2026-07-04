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Kızıl renge bürünen ay Başakşehir Millet Bahçesi'nde hayran bıraktı

Kızıl renge bürünen ay Başakşehir Millet Bahçesi'nde hayran bıraktı
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İstanbul'da akşam saatlerinde gökyüzünde kızıl tonlarda görülen ay, Başakşehir Millet Bahçesi ve Arnavutköy'de vatandaşlara eşsiz bir manzara sundu. Binlerce kişi bu doğa olayını uzun süre izledi.

İstanbul'da akşam saatlerinde gökyüzünde kızıl tonlarda görülen ay, Başakşehir Millet Bahçesi'nde ve Arnavutköy'de görsel şölen oluşturdu. Millet Bahçesi'nde vakit geçiren binlerce vatandaş, gökyüzünde oluşan manzarayı uzun süre izledi.

Başakşehir Millet Bahçesi'nde ve Arnavutköy'de bazı parklarda akşam saatlerinde gökyüzünde beliren kızıl renkli ay, vatandaşların ilgisini çekti. Parkta yürüyüş yapan, ailesiyle vakit geçiren ve dinlenen vatandaş, ay manzarasının tadını çıkardı. Kızıl tonlara bürünen ay, millet bahçesindeki ağaçlar ve şehir siluetiyle birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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