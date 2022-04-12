İstanbul'da ki dadaşlar birlik ve beraberlik iftarında buluştu

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfınca iftar yemeği düzenlendi.

Bir otelde düzenlenen iftar yemeğine Çevre ve Şehircilik eski Bakanı İdris Güllüce, AK Parti İstanbul Mİlletvekili Av. Mihrimah Belma Satır, İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, 22. ve 24. dönem AK Parti Erzurum Mİlletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Pendik eski Belediye Başkanı Dr.Salih Kenan Şahin, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyüköz, eski Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı, Erzurum'un İstanbul'da adını yaşatan Vakıf/ Dernek Başkanları, Erzurum Federasyon ve Konfederasyon Başkanları katıldı.

Son 2 yıldır pandemi sebebiyle bir araya gelemeyen, hasretle ve özlemle kucaklaşılarak muhteşem bir birlik ve beraberlik tablosunun gerçekleştiği iftar yemeği öncesi Erenköy Galip Paşa Cami İmamı Mehmet Pervane'nin okuduğu Kuran-ı Kerim tilaveti sonrası misafirlerine "Hoşgeldiniz" diyen Vakıf Başkanı Murat Şahsuvaroğlu yaptığı konuşmada: kadim şehrimiz Erzurum'un örfünü, adetini, tarihini hem layıkıyla yaşatmaya çalışmak, hatıraları diri tutmak yani maziyi unutmadan atiye nakletmek görevinin bilincinde olduğumuza değinerek; Vakfın çalışmaları hakkında bilgi verdi. - ERZURUM