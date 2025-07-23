İstanbul'da Kavurucu Sıcaklar Denize Akın Ettirdi

İstanbul'da son günlerde yaşanan kavurucu sıcaklar etkisini göstermeye devam ederken, megakentliler çareyi denize girmekle buldu.

İstanbul'da son günlerde etkili olan kavurucu sıcaklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Termometrelerin 37 dereceyi gösterdiği kentte, özellikle öğle saatlerinde güneşin etkisi artarken, sıcaktan bunalanlar çareyi denize girmekte buldu. Üsküdar sahiline gelen vatandaşlar, serinlemek için kendini boğazın serin sularına bıraktı. O anlar kameralara yansıdı. - İSTANBUL