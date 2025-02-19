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İstanbul'da Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

İstanbul'da Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
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İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bir İETT otobüsü şoförü, frenlerin tutmadığını belirterek yolcuları indirmek zorunda kaldı. Yolcular, otobüslerin bakımlarının zamanında yapılmadığını dile getirerek duruma tepki gösterdi.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Kartal'da frenlerin tutmadığını belirten İETT otobüsü şoförü, otobüste bulunan yolcuları indirdi. Kar altında kalan yolcular duruma tepki gösterdi.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar Anadolu Yakası'nda şiddetini artırdı. Yolların beyaza bürünmesi bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Kartal Yakacık Meydanı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle frenlerin tutmadığını söyleyen bir İETT otobüsü şoförü, otobüste bulunan yolcuları araçtan indirdi.

Otobüsten indirilen yolculardan Mustafa Duran mağdur olduklarını söyleyerek, "İş yerim Sancaktepe Paşaköy'de. Oradan bindim. Kartal'a gidiyordum. Oradan da Tuzla'daki evime gideceğim. 'Fren tutmuyor' diyerek otobüsten indirdiler bizi. Zamanında frenleri yaptırmamışlar. Kışın geleceğini bildikleri halde. Niye bu otobüslerin bakımlarını yapmamışlar. Ayıp bir şey" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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