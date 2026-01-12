Haberler

Taksim'de sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu

Güncelleme:
Sabah saatlerinde İstanbul'da etkili olan kar yağışı, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde güzel görüntüler oluşturdu. Meteoroloji uyarıları sonrası kar yağışı gece saatlerinde bazı ilçelerde başlamıştı.

İstanbul'da kar yağışı sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Taksim meydanı ve İstiklal Caddesi'nde kar yağışı görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı gece saatlerinde bazı ilçelerde etkisini göstermişti. Sabah saat 06.00 sıralarında kar yağışı Taksim meydanı ve İstiklal Caddesi'nde görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
