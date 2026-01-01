Haberler

İstanbul'da kar yağışı, araçlar güçlükle ilerledi

İstanbul'da etkili olan kar yağışı, bazı ilçeleri beyaza bürüdü. Yolda kalan İETT otobüsleri ve zor anlar yaşayan sürücüler dikkat çekti.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı bazı ilçeleri beyaza bürüdü. Ara sokakların karla kaplandığı bazı alanlarda sürücüler zor anlar yaşarken, İETT otobüsünün yolda kaldığı görüldü.

İstanbul'da aralıklarla etkili olan kar yağışı bazı bölgeleri beyaza bürüdü. Şişli, Kağıthane, Sarıyer de beyaza büründü. Trafiğe hazırlıksız çıkan sürücüler zor anlar yaşadı. Yokuş aşağı gelmeye çalışan bir sürücü, hızla kaymaya başladı. Son anda duran sürücü kazayı kılpayı atlattı. Bazı noktalarda da İETT otobüslerinin yolda kaldıkları görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
