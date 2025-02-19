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İstanbul'da Kar Yağışı Görüş Mesafesini Düşürdü

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Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, öğle saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametindeki yolda görüş mesafesi düştü ve Kuzey Marmara Otoyolu kısa sürede beyaza büründü.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı öğle saatlerinden itibaren de etkili olmaya başladı. Kar yağışı nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde görüş mesafesinin düştüğü görüldü. Kısa sürede beyazlayan yol havadan görüntülendi.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'un bazı ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı öğle saatlerinden itibaren de etkili olmaya başladı. Kar yağışı nedeniyle Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametindeki yolda görüş mesafesi düşerken, kar nedeniyle kısa sürede beyaza bürünen Kuzey Marmara yolu havadan görüntülendi.

Öte yandan etkili olan kar yağışının akşam saatlerinden itibaren etkisini artırması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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