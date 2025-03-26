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İstanbul'da Kadir Gecesi Coşkusu: Büyük Çamlıca Camii Doldu Taştı

İstanbul'da Kadir Gecesi Coşkusu: Büyük Çamlıca Camii Doldu Taştı
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İstanbul'da Kadir Gecesi, Büyük Çamlıca Camii'nde dualar ve namazlarla coşkuyla geçirildi. İftar sonrası camiye akın eden vatandaşlar, Kuran-ı Kerim okundu ve hep birlikte dualar etti.

İstanbul'da Büyük Çamlıca Camii'ne akın eden vatandaşlar Kadir Gecesi'ni dualarla idrak etti.

Kadir Gecesi ülkenin dört bir yanında coşku ve huşu içinde idrak edilirken, İstanbul'da da sembol noktalardan biri olan Büyük Çamlıca Camii cemaatle doldu taştı. Akşam ezanından önce camiye akın eden vatandaşlar, iftarlarını yaptıktan sonra camiye girdi. Yatsı ezanından önce Kuran-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Her yaştan vatandaşın geldiği Büyük Çamlıca Camii'nde dualara hep beraber 'amin' denildi.

Ezanının okunmasının ardından yatsı ve teravih namazı kılındı. Öte yandan, caminin giriş ve çıkışlarında yoğunluk oluştu. Caminin dijital mahyalarında Kadir Gecesi ile ilgili mesajlar yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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