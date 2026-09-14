İstanbul’da ilk ders zili çaldı

İstanbul'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılı Küçükçekmece'deki Cumhuriyet İlkokulunda düzenlenen törenle başladı. İstanbul Valisi Davut Gül ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentur, ilk ders zili heyecanını öğrencilerle paylaşarak yeni dönemin güvenlik önlemleri ve fiziki dönüşüm projeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da binlerce öğrenci ve öğretmen için 2026-2027 eğitim-öğretim yılı bu sabah çalan ders ziliyle start aldı. Küçükçekmece Cumhuriyet İlkokulunda gerçekleşen açılış programına katılan İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentur, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

"Okullarımız unutulmaya yüz tutmuş oyunlarla canlandı"

Açılış programında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İstanbul Valisi Davut Gül, Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullardaki oyun alanlarını artırmaya yönelik başlattığı çalışmanın İstanbul genelinde başarıyla uygulandığını belirtti. Yaz dönemi boyunca fiziki imkanları uygun okullarda dönüşüm yaptıklarını ifade eden Vali Gül, "Gördüğümüz gibi özellikle ilkokullar başta olmak üzere öğrencilerimiz okula severek geldikleri, unutulmaya yüz tutmuş oyunları birlikte oynadıkları mekanlara kavuştu. Yeni yapacağımız okullarda bu imkanları daha çok ortaya koyacağız, eski okullarımızın da dönüşümünü olabildiğince sürdüreceğiz" dedi.

"Okul bahçelerinde el dedektörlü güvenlik dönemi"

Okullardaki güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarıldığını vurgulayan Vali Gül, Valilik olarak sağlanan imkanlarla güvenlik standartlarının yükseltildiğini dile getirdi. Her okul bahçesinde görevlilerin bulunacağını belirten Gül, "Bahçe görevlilerimizin el dedektörlerinin önemli bir kısmını Valilik olarak temin ettik. Her okulumuzda bahçede görevlimizin el dedektörleri olacak. Temizlik en üst seviyede tutulacak. Öğretmenlerimiz önlüklerini giydi, görsel olarak da bununla daha çok karşılaşacağız" açıklamasında bulundu.

Okullarda alınan güvenlik tedbirlerinin mevcut durumda yeterli olduğunu belirten Vali Gül "Turnike bizim için olmazsa olmaz bir durum değil. Bazı okullarımız okul aile birlikleri ile beraber böyle bir önlem alma kararında bulundu. Sonuçta buralar hapishane de değil. Bir görevli zaten görev yapıyor. Bizim amacımız velilerimizin çocuklarını güvenle teslim edip teslim alabilecekleri bir mekanizma oluşturmak. Karakollarımızın da koordinasyonuyla çalışmalarımız sürüyor. Şu an için aldığımız önlemler yeterli seviyede."

"Öğretmenlik sadece okul sınırlarıyla çizili bir meslek değildir"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentur ise, eğitimin bireyi sınava değil hayata hazırlayan bir süreç olduğunu vurgulayarak toplumun her kesimine sorumluluk düştüğünü ifade etti. Öğretmenlerin toplumun ruh mimarları olduğunu belirterek, "Öğretmen sınıfta sadece bir çocuğu değil, bir milleti eğitir. Öğretmenlik mesai sınırlarıyla, okul sınırlarıyla çizilmiş bir meslek değildir; biz sokakta, pazarda, yaz tatilinde her zaman öğretmeniz" dedi.

Cumartesi günleri öğretmen akademileri geliyor

Öğretmenlerin mesleki gelişimini desteklemek amacıyla yeni bir uygulamayı duyuran Yentur, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Cumartesi günlerini mesai günü ilan ettiklerini açıklayarak bütün ilçelerde kurulacak öğretmen akademileri ve "Cumartesi Buluşmaları" ile öğretmenlerin öğrenme yolculuğuna katkı sunacaklarını belirtti.

"Saat 21.00'de evlerde okuma saati başlıyor"

Okulların güvenlik ve konfor açısından en üst seviyede olduğunu belirten Yentur, kent genelinde 3 bin 13 bahçe görevlisinin sahada olduğunu ve her okulun koordineli bir polisi bulunduğunu hatırlattı. Velilere de çağrıda bulunan Yentur, eğitimin evde de devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu akşam itibarıyla evlerimizin salonunda ders başlasın. Saat 21.00 okuma saati. 'Ben okuyorum, İstanbul okuyor' diyerek çocuklarımıza örnek olacağız. Birlikte okuyup tartışacağız ki evlatlarımızın analitik ve soyut düşünme becerileri gelişsin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı