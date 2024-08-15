İstanbul'da hafızlık programına kayıt yapan ikizler Burhaniye'de müezzinlik yapıyor

Burhaniye ilçesinde, Kur'an-ı hatmeden İstanbullu 10 yaşındaki Mustafa Berat Öztürk ve ikizi Ahmet İhsan Öztürk,, bu yıl İmam Hatip Ortaokuluna kayıt yaptırdı. İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi orta bölümü hafızlık programına kayıt yaptıran sevimli ikizler Burhaniye Ören Camiinde müezzinlik yapıyorlar.

Yaz aylarını Burhaniye de geçiren sevimli ikizler, Ören Camiinde sırayla müezzinlik yaparken, cemaatinde büyük sevgisini kazandı. İstanbullu bir ailenin çocukları olan 10 yaşındaki Mustafa Berat Öztürk ve ikizi Ahmet İhsan Öztürk geçtiğimiz yaz Ören Camiindeki kursu bitirdi. Camide hatim duası yapılan 5.sınıf öğrencisi ikizler, yaz tatilinde geldikleri Burhaniye'de soluğu Ören Camiinde aldı. Sırayla müezzinlik yapan ikizler cemaatin takdirini kazandı. Oğullarını İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi orta bölümü hafızlık programına kayıt yaptırdığını anlatan baba Cumhur Öztürk, "Yaz aylarını Burhaniye'de geçiriyoruz. Oğullarımın her ikisi de benimle birlikte camiye geliyorlar. Sırayla müezzinlik yapıyorlar. Şimdi de İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi orta bölümü hafızlık programına kayıt yaptırdık. İnşallah iyi birer hafız olacaklar" dedi. - BALIKESİR