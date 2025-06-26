İstanbul'da Gürültü Yapanlara Para Cezası Uygulanacak

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İstanbul Valiliği, kişisel müzik yayın cihazları ile gürültü yapanları hedef alarak, idari para cezası uygulayacağını açıkladı. Açıklamaya göre, toplu alanlarda gürültü yapanlara 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre ceza verilecek.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada insanların topluca bulunduğu alanlarda kişisel müzik yayın cihazları ile gürültü yaparak çevreyi rahatsız eden kişilere idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Son zamanlarda insanların toplu seyahat ettiği ulaşım araçlarında, duraklarda, plajlarda, sahillerde, piknik alanlarında, insanların topluca bulunduğu umuma açık alanlarda kişisel müzik yayın cihazları ile çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yapıldığı Valiliğimize intikal eden şikayetlerden anlaşılmıştır. İstanbul Valiliği olarak bu durumun önüne geçebilmek için; meydanlarda, halkın yoğun olarak bulunduğu açık alanlarda, toplu taşıma araçlarında, duraklarda, sahil ve plajlarda kişisel müzik yayın cihazları ile gürültü oluşturarak çevreyi rahatsız eden kişilere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 36. maddesi gereğince idari para cezası uygulanacaktır. Bu kapsamda, Kaymakamlıkların koordinasyonunda yerel yönetimler, genel kolluk ve zabıta birimlerimizce konu ile ilgili gerekli tedbirler alınarak denetimler artırılacaktır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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