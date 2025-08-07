İstanbul'da Fırtına ve Yağış Beraberinde Gökkuşağı Görüntüleri

İstanbul'da etkili olan fırtına ve yağış beraberinde gün batımında gökkuşağı oluşmasına neden oldu. Havadan çekilen görüntüler kartpostallık manzaralar oluştu.

Küçükçekmece gölü çevresinde etkili olan fırtına ve yağış beraberinde gün batımında gökkuşağı meydana geldi. Fırtına ile birlikte yağmur bulutları geçişi zaman atlatmalı çekim tekniği ile havadan görüntülendi.

Yağmurun yağış görüntüsü gün batımı ile birlikte eşsiz görüntüler oluşturdu. Gün batımında ortaya çıkan gökkuşağı İstanbul semalarını renklendirdi. Gökkuşağı kimi zaman Marmara Denizi üzerinde bekleyen gemiler ile birlikte kimi zamanda bir kısmı yağmur bulutları ile birlikte görüntülere yansıdı. - İSTANBUL