İstanbul'da Fırtına ve Yağış Beraberinde Gökkuşağı Görüntüleri

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da etkili olan fırtına ve yağış, gün batımında muhteşem gökkuşağı manzaraları oluşturdu. Havadan çekilen görüntüler, Küçükçekmece gölü çevresinde yağmur bulutları ve güneş ışığı ile birlikte kartpostallık kareler sundu.

İstanbul'da etkili olan fırtına ve yağış beraberinde gün batımında gökkuşağı oluşmasına neden oldu. Havadan çekilen görüntüler kartpostallık manzaralar oluştu.

Küçükçekmece gölü çevresinde etkili olan fırtına ve yağış beraberinde gün batımında gökkuşağı meydana geldi. Fırtına ile birlikte yağmur bulutları geçişi zaman atlatmalı çekim tekniği ile havadan görüntülendi.

Yağmurun yağış görüntüsü gün batımı ile birlikte eşsiz görüntüler oluşturdu. Gün batımında ortaya çıkan gökkuşağı İstanbul semalarını renklendirdi. Gökkuşağı kimi zaman Marmara Denizi üzerinde bekleyen gemiler ile birlikte kimi zamanda bir kısmı yağmur bulutları ile birlikte görüntülere yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Konya'da skandal iddia: Küçük çocuğu, otizmli diye belediyenin havuzuna almadılar

Tüm çocukları havuza alırken, sadece ona izin vermediler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahramanmaraş'ta susuz kalan vatandaşlar bidonlarla belediyeyi bastı

Suları günlerdir akmayan vatandaşlar bidonlarla belediyeyi bastı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.