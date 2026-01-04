Haberler

İstanbul'da lodos etkili oldu, dev dalgalar sahili kapladı
Güncelleme:
İstanbul'da iki gündür etkili olan fırtına ve lodos, sahil şeridinde dev dalgalar meydana getirdi. Dalgaların kıyıyı aşması, vatandaşların yürüyüşlerini zorlaştırdı ve bazı bölgelerde geçişler güçleşti.

İstanbul'da iki gündür etkili olan fırtına ve lodos nedeniyle sahil şeridinde dev dalgalar oluştu. Yer yer dalgaların kıyıyı aşmasıyla sahil boyunca yürümek zorlaşırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul'da iki gündür devam eden lodos ve fırtına, sahil şeridinde dev dalgalara neden oldu. Dalgaların kıyıyı aşmasıyla birlikte bazı bölgelerde yaya geçişleri güçleşti. Özellikle Yenikapı sahilinde etkisini artıran lodos nedeniyle dev dalgalar metrelerce yükselerek sahil bandını kapladı. Dalgaların zaman zaman yürüyüş yoluna ulaşması nedeniyle vatandaşlar sahilden uzaklaşmak zorunda kaldı. Sahilde bulunan bazı vatandaşlar ise fotoğraf çekerken dalgaların aniden yükselmesi sonucu ıslanmaktan kaçamadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
