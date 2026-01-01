Haberler

İstanbul'da büyük Gazze yürüyüşü

Güncelleme:
İstanbul'da 'Sinmiyoruz, susmuyoruz Filistin'i unutmuyoruz' sloganıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlar, camilerde sabah namazı öncesi toplandı. Kalabalık bir grup, Galata Köprüsü'ne yürüyerek Filistin'e destek verdi.

İstanbul'da "Sinmiyoruz, susmuyoruz Filistin'i unutmuyoruz" etkinliği çerçevesinde toplanan vatandaşlar, Galata Köprüsü'ne ilerliyor.

İstanbul'da "Sinmiyoruz, susmuyoruz Filistin'i unutmuyoruz" etkinliği çerçevesinde Sultanahmet, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Fatih Cami, Eminönü Yeni Cami, Taksim Cami gibi noktalarda sabah namazı öncesi vatandaşlar araya geldi. Soğuk havaya rağmen katılımın yoğun olduğu, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Sultanahmet Meydanı'nda katılımcılara sıcak ikramlarda bulunuldu. Yürüyüşe, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Filistin'e destek için camilerin önündeki alanda toplanan vatandaşların ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile Galata Köprüsüne yürümeye başladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
