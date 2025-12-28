Haberler

İstanbul'da 159 evsiz vatandaş otellere yerleştirildi

Güncelleme:
İstanbul Valiliği, 159 evsiz vatandaşı çeşitli otellerde misafir ederek barınma ihtiyaçlarını karşılamak için bir uygulama başlattı.

İstanbul Valiliği tarafından başlatılan uygulama çerçevesinde, 159 evsiz vatandaş çeşitli otellerde misafir ediliyor.

İstanbul Valiliği koordinasyonunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İBB Zabıta ekiplerince, yaşamını sokakta sürdüren evsiz vatandaşların eksikliklerinin giderilmesi ve barına ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik bir çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda, İstanbul genelinde gerçekleştirilen uygulamada, 159 evsiz belirlenen otellere nakledilerek, misafir ediliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500

