Haberler

İstanbul güne sisle uyandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul, sabahın erken saatlerinden itibaren sisle kaplandı. 15 Temmuz Köprüsü ve Okmeydanı'ndaki etkileyici sis manzaraları kameraya yansıdı.

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde sis etkili oldu. 15 Temmuz Köprüsü ve Okmeydanı'ndaki sis manzaraları görüntülendi.

İstanbul sabahın erken saatlerinden itibaren sisle kaplandı. Megakentte özellikle Boğaz hattı ve çevresinde sis bulutları oluştu. 15 Temmuz Köprüsü'ndeki sis manzarası görüntülendi. Okmeydanı'nda da sisin etkili olduğu anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran, İsrail'i hipersonik füzelerle vurdu

İsrail gece yarısı kabusu yaşadı! Hipersonik füzelerle vurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.