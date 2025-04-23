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İstanbul'da Deprem Panik Yarattı, Vatandaşlar Parklara Akın Etti

İstanbul'da Deprem Panik Yarattı, Vatandaşlar Parklara Akın Etti
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Silivri merkez üslü 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası İstanbullular, kendilerini güvende hissetmek için parklara akın etti. Özgürlük Parkı'nda yoğun kalabalık oluştu. Depreme evde yakalanan vatandaşlar, dışarıda kalmayı tercih etti.

İstanbul'da yaşanan depremlerin vatandaşlar, parklara akın etti.

Silivri merkez üslü 6.2 deprem büyük panik ve korkuya neden oldu. Artçı depremlerinde ardı ardına devam etmesiyle birlikte İstanbullular parklara akın etti. Yaşlısıyla, genciyle, çocuğuyla her yaştan insan kendilerini güvende hissetmek için çevrelerinde bulunan en yakın park ve açık alanlara geldi. O adreslerden biri ise Kadıköy Özgürlük Parkı oldu. Yoğun kalabalığın olduğu Özgürlük Parkı dron ile görüntülendi.

"Daha önceden alışkın olduğumuz için evdekiler paniğe kapılmasın diye bir şey söylemedim"

Depreme evde yakalanan ve Özgürlük Parkı'na gelen Gökçer Uzun isimli vatandaş, "Daha önceden alışkın olduğumuz için evdekiler paniğe kapılmasın diye bir şey söylemedim ama bir gittik geldik. Sonrasında deprem oluyor dedim ve hepimiz çıktık dışarı. Burası toplanma alanı diye geldik ama çok kalabalık. Yaklaşık 3 saattir buradayız" dedi.

Hale Yıldırım ise, "Oğlumun 23 Nisan gösterisindeydik, dışardaydık bahçede olmamıza rağmen çok şiddetli hissettik. O yüzden korkudan eve girmiyoruz buraya geldik" derken, parkta akşam çadır kuracağını söyleyen Ayfer Erdoğan da, "Deprem anında evdeydik. Hemen çıktık. Bu gece mutlaka dışarıda olmamız gerekiyor yapacak bir şey yok. Ekipmanlarım var, ekipmanları aldık buraya geldik. Mutlaka bu akşam buradayız, çadır kuracağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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