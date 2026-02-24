İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor

İstanbul'da uyarıların ardından beklenen sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde vatandaşların yağmura hazırlıksız yakalandığı görüldü.

Meteoroloji'nin uyarıların ardından İstanbul genelinde beklenen yağış ve kuvvetli rüzgar, Beyoğlu ilçesindeki Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde etkisini gösterdi. Aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve turistler zor anlar yaşadı. Şemsiye ve yağmurluklarla korunmaya çalışan vatandaşların bir kısmı koşarak otobüs duraklarına ve çatı altlarına sığındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı