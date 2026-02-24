Haberler

İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor

İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde aniden bastıran sağanak yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Şemsiye ve yağmurluk kullananlar zor anlar yaşadı.

İstanbul'da uyarıların ardından beklenen sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde vatandaşların yağmura hazırlıksız yakalandığı görüldü.

Meteoroloji'nin uyarıların ardından İstanbul genelinde beklenen yağış ve kuvvetli rüzgar, Beyoğlu ilçesindeki Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde etkisini gösterdi. Aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve turistler zor anlar yaşadı. Şemsiye ve yağmurluklarla korunmaya çalışan vatandaşların bir kısmı koşarak otobüs duraklarına ve çatı altlarına sığındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı

Katliam gibi kaza, çocukları hayattan kopardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pizzasına iddiaya bile girdi! Juventus-Galatasaray maçı öncesi Prandelli'den ses getirecek tahmin

Prandelli'den Juventus maçı öncesi ses getirecek tahmin
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor

"Sıkıntılarının farkındayız" dediği kesim için düğmeye basılıyor
Kıyametin fragmanı kar kalınlığının 49 santime ulaştığı New York'tan geldi

Kıyametin fragmanı o ülkeden geldi! Görüntüler korkunç
Oğlunu canlı yayında tekme tokat dövdü

Oğlunu canlı yayında bu halde gördü, sonra yaşananlar fena
Pizzasına iddiaya bile girdi! Juventus-Galatasaray maçı öncesi Prandelli'den ses getirecek tahmin

Prandelli'den Juventus maçı öncesi ses getirecek tahmin
Galatasaray'dan Victor Osimhen için yeni karar

Osimhen için yepyeni bir karar
Samsunspor'a Fenerbahçe maçı öncesi çifte müjde

Fenerbahçe maçı öncesi çifte müjde