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İstanbul'da İran Cumhurbaşkanı'nın ölümü nedeniyle milli yas ilan edildi

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin hayatını kaybetmesi nedeniyle Türkiye'de milli yas ilan edilmesinin ardından İstanbul'da bayraklar yarıya indirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu milli yas kararı doğrultusunda Taksim ve Edirnekapı başta olmak üzere İstanbul'un her yerinde bayraklar yarıya indirildi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki heyetin hayatını kaybetmesi nedeniyle Türkiye'de milli yas ilan edilmesinin ardından İstanbul'da bayraklar yarıya indirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet için 1 günlük milli yas ilan edildiği duyurmuştu. Milli yas ilan edilmesinin ardından İstanbul'da da bayraklar yarıya indirildi. İstanbul'un her yerinde olduğu gibi Taksim ve Edirnekapı'da da bayraklar yarıya indirildi. Edirnekapı'da yarıya indirilen bayrak havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hüseyin Emir Abdullahiyan İbrahim Reisi Milli Yas İstanbul Türkiye İran Diplomasi Yerel Politika Haberler

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