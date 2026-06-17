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İstanbul semalarında ay yıldız göz kamaştırdı

İstanbul semalarında ay yıldız göz kamaştırdı
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İstanbul'da Eminönü Yeni Cami üzerinde Ay ve Venüs'ün nadir yakınlaşması, Türk bayrağını andıran Ayyıldız siluetini gökyüzüne taşıdı. Astronomi olayı, kent sakinlerine görsel şölen sunarken objektiflere yansıdı.

İstanbul'un tarihi simgelerinden Eminönü Yeni Cami üzerinde beliren Ay ve Venüs yakınlaşması, Türk bayrağının sembolü olan "Ayyıldız" motifini gökyüzüne taşıdı. Kent sakinlerine görsel bir şölen sunan bu nadir astronomi olayı objektiflere yansıdı.

İstanbul semaları, bu akşam dünya genelinde merakla takip edilen nadir bir astronomi buluşmasına ev sahipliği yaptı. İnce bir hilal evresinde olan Ay'ın hemen yanı başına yerleşen gökyüzünün en parlak gezegeni Venüs, muazzam bir parlaklıkla parladı. Yeryüzünden bakıldığında adeta Türk bayrağındaki hilal ve yıldız figürünü anımsatan bu tablo, İstanbul'un eşsiz tarihi siluetiyle birleşti. Tarihi Eminönü Yeni Cami'nin göğe yükselen minareleri arasından süzülen Ayyıldız silueti, izleyenleri mest etti.

Hafızalardan silinmeyecek bu muhteşem gökyüzü tablosu, havadan yansıyan görüntülü ve fotoğraflı karelerle anbean kayıt altına alındı.

Hilalin hemen üstünde parıldayan cismin bir yıldız değil, Güneş Sistemi'nin en parlak gezegeni olan Venüs olduğu öğrenildi. Astronomlar, Haziran ayı ortası itibarıyla batı ufkunda Venüs, Jüpiter ve Merkür'ün nadir bir hizalanma içerisine girdiğini ve bu akşam Ay'ın tam olarak Venüs ile yan yana gelerek bu etkileyici Ayyıldız manzarasını oluşturduğunu kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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