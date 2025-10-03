Haberler

İstanbul'da Akşam Saatlerinde Sağanak Yağış Başladı

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, Anadolu Yakasında trafik yoğunluğuna neden oldu. Sürücüler, TEM Otoyolu ve E5 Karayolu'nda dikkatli ve kontrollü seyretmeleri konusunda uyarıldı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı. Akşam saatlerinde aralıklarla etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle TEM Otoyolu ve E5 Karayolunda sürücüler dikkatli ve kontrollü olarak seyrederken E5 Maltepe mevkiinde Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. - İSTANBUL

