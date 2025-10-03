İstanbul'da Akşam Saatlerinde Sağanak Yağış Başladı

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış Anadolu Yakasında etkisini gösterdi.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı. Akşam saatlerinde aralıklarla etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle TEM Otoyolu ve E5 Karayolunda sürücüler dikkatli ve kontrollü olarak seyrederken E5 Maltepe mevkiinde Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. - İSTANBUL