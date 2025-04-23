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İstanbul'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem: Vatandaşlar Sokağa Çıktı

İstanbul'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem: Vatandaşlar Sokağa Çıktı
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İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Bahçelievler'de vatandaşlar kendilerini sokaklara attı. Durum, parkta oturanların dron ile görüntülenmesiyle kaydedildi.

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sırasında Bahçelievler'de vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Parkta oturan vatandaşlar dron ile görüntülendi.

İstanbul'un Silivri açıklarında 6,9 kilometre derinlikte meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde, Bahçelievler'de oturan vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Parkta oturan vatandaşlar dron ile görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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