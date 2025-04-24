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İstanbul'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem Sonrası Geceyi Parklarda Geçirenler

İstanbul'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem Sonrası Geceyi Parklarda Geçirenler
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İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası bazı vatandaşlar parklara akın ederek geceyi çadırda geçirirken, bir aile de kamyonda kaldı. Hava soğuk olduğu için ateş yakmak zorunda kalan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bazı vatandaşlar geceyi parklarda kurdukları çadırda geçirirken, bir aile ise kamyonda kaldı.

İstanbul'da yaşanan 6,2'lik depremin ardından vatandaşlar park ve bahçelere akın etti. İlerleyen saatlerde bazı vatandaşlar evlerine dönerken, bazı vatandaşlar geceyi sokakta geçirmeyi tercih etti. Hava soğuk olunca vatandaşlar ateş yakmak zorunda kaldı. Vatandaşlar, yakılan ateş başında ısındı. Parklarda kalan vatandaşlar çadır kurarken, bir ailenin ise kamyonda kaldığı gözlendi.

Mehmet Akgün, "Çok soğuk oldu mecburen ateş yakmak zorunda kaldık. Çocuklar vardı onların bakımı konusunda sıkıntı yaşadık. Evden nasıl çıktığımızı bilmiyoruz. Önce çadırda kaldık. Sonra soğuk olunca kamyonda kaldık. Bu gece de burada konaklamayı düşünüyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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