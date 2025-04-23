İstanbul'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem, Hastanelerde Panik Yaşandı
İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası Bağcılar'daki bir özel hastanede panik yaşandı. Vatandaşlar dışarıya çıkarak güvenli alan aradı.
İstanbul'da saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından hastanelerde panik yaşandı. Bağcılar'da özel bir hastanede yaşanan deprem sonrası vatandaşlar deprem sonrası kendilerini dışarıya attı.
İstanbul'da saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Bağcılar'da bulunan özel bir hastanede panik yaşandı. Hastane tedbir amaçlı boşaltıldı. Büyük panik yaşayan vatandaşlar hastane bahçesinde beklemeye başladı. Yaşanan panik anları kameraya yansıdı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel