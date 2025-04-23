İstanbul'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem: Hastanelerde Panik Yaşandı
İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası hastanelerde panik yaşandı. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Arnavutköy Devlet Hastanesi'ndeki hastalar tedbir amaçlı boşaltıldı.
İstanbul'da saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından hastanelerde panik yaşandı.
İstanbul'da saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Arnavutköy Devlet Hastanesi'ndeki hastalar tedbir amaçlı boşaltıldı. Büyük panik yaşayan vatandaşlar hastane bahçesinde beklemeye başladı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel