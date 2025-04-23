İstanbul'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem: Güvenlik Kamerasına Yansıdı
İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, Beylikdüzü'ndeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Deprem anında vatandaşların paniğe kapılarak dışarı çıktığı görüldü.
İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, Beylikdüzü'nde bulunan bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.
Silivri açıklarında saat 12.49'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedilirken, deprem anı Beylikdüzü'nde bulunan bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde deprem ile birlikte evde bulunan vatandaşların paniğe kapıldığı ve çocuklarını kucaklarına alarak kendilerini dışarı attığı görüldü. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel