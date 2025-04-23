İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem

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İstanbul'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem: Güvenlik Kamerasına Yansıdı

İstanbul'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem: Güvenlik Kamerasına Yansıdı
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İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, Beylikdüzü'ndeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Deprem anında vatandaşların paniğe kapılarak dışarı çıktığı görüldü.

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, Beylikdüzü'nde bulunan bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Silivri açıklarında saat 12.49'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedilirken, deprem anı Beylikdüzü'nde bulunan bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde deprem ile birlikte evde bulunan vatandaşların paniğe kapıldığı ve çocuklarını kucaklarına alarak kendilerini dışarı attığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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