İstanbul'da 5.0 Büyüklüğünde Deprem Hissedildi

İstanbul'da 5.0 Büyüklüğünde Deprem Hissedildi
Güncelleme:
İstanbul Maltepe'de bulunan bir alışveriş merkezinde, 5.0 büyüklüğündeki depremin anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Depremin merkezi Tekirdağ-Marmaraereğlisi olarak belirlendi ve çevre ilçelerde büyük panik yaşandı.

İstanbul'da hissedilen 5.0 büyüklüğündeki deprem anı Maltepe'de bulunan bir alışveriş merkezinde cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da hissedilen ve AFAD tarafından merkezi Tekirdağ-Marmaraereğlisi olarak açıklanan 5.0 büyüklüğündeki deprem çevre ilçelerde de büyük panik oluşturdu. İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde deprem anı kameraya yansıdı. Görüntülerde, AVM'deki avizelerin sallandığı ve vatandaşların panik yaşadığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
