İstanbul'da 5.0 Büyüklüğünde Deprem Hissedildi

İstanbul'da hissedilen ve AFAD tarafından merkezi Tekirdağ-Marmaraereğlisi olarak açıklanan 5.0 büyüklüğündeki deprem çevre ilçelerde de büyük panik oluşturdu. İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde deprem anı kameraya yansıdı. Görüntülerde, AVM'deki avizelerin sallandığı ve vatandaşların panik yaşadığı görüldü. - İSTANBUL