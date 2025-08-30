İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Bebek Sahili'ne Yoğun İlgi

İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, Bebek Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar denize girerken, aileler piknik yaptı.

İstanbul'da vatandaşlar 30 Ağustos Zafer Bayramı tatilinde ve yazın son günlerinde Bebek Sahili'ne akın etti. Kimi denize girdi, kimi banklarda oturdu, aileler ise yeşillik alanda piknik yaptı.

İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı tatilini ve yazın son günlerini fırsat bilen vatandaşlar, Bebek Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. Sabah saatlerinden itibaren sahile gelen vatandaşlardan bazıları banklarda oturarak Boğaz manzarasını izledi. Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar serinlemek için denize girerken, çocuklu aileler yeşil alanlarda piknik yaptı.

"30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun"

Bebek Salih'e gelen Hüseyin Demiç, "30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bugün cumartesi olduğu için gezmeye, dinlemeye geldik. Gaziosmanpaşa'dan denize girmek için buraya geldik. Burada günümüz güzel geçiyor. Beşiktaş Bebek Sahil güzel bir yer. İnsanlar güzel geçiniyor. Her şeyden memnunuz" diye konuştu.

"30 Ağustos olduğu için bir fırsat bulduk ve çocuklarla yüzmeye geldik"

Murat Ozkır ise, "30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun. Bugün hem cumartesi hem de 30 Ağustos olduğu için bir fırsat bulduk ve çocuklarla yüzmeye geldik. Kasımpaşa'dan bazı hafta sonları buraya geliyoruz. Burası hem bize yakın hem de suyu güzel. Yakın olduğu için burayı tercih ediyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
