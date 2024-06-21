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İstanbul'da 21 Haziran Gecesi Kartpostallık Dolunay Manzarası

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Yılın en uzun günü olan 21 Haziran gecesinde İstanbul semalarında bulutlar arasında görünen dolunay, kartpostallık bir manzara oluşturdu.

İstanbul'da 21 Haziran en uzun günün gecesinde dolunayın bulutlar arasındaki görüntüsü kartpostallık manzara oluşturdu.

Yılın en uzun günü olarak bilinen ve aynı zamanda yaz gündönümü olarak bilinen, güneşin gökyüzünde en yüksek noktaya ulaştığı ve en uzun gün ile en kısa geceyi yaşadığımız dönem olan 21 Haziran gecesinde dolunay İstanbul semalarında kartpostallık görüntüler oluşturdu. Dolunayın bulutlar arasındaki görüntüsü izleyenlere seyrine doyumsuz manzara sundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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