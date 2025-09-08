İstanbul'da 2025-2026 Eğitim Yılı Başladı

İstanbul'da 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla yaklaşık 3 milyon öğrenci ve 170 binden fazla öğretmen için ilk ders zili çaldı. Beşiktaş'taki Lütfi Banat İlkokulu'nda düzenlenen törene katılan öğrencilerin heyecanlı oldukları görüldü.

İstanbul'da yaklaşık 3 milyon öğrenci ve 170 binden fazla öğretmen ders başı yaptı. 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullarda ilk ders zili çaldı. Beşiktaş'ta bulunan Lütfi Banat İlkokulu'nda tören düzenlendi. Program 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Program, geleneksel bayrak açma töreniyle sona erdi. Çocukların sevinçli oldukları gözlenirken, aileler de onların heyecanına orta oldu.

"Okulu özledik ve bugün de başlayacağız"

Okul başladığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Burak Kerem Taş, "Bu sene 4. sınıfa geçtim. Tatilim çok güzel geçti. Ailem ile birçok etkinlik yaptım. Okul başlayacağı için mutluyum. İnşallah karnem iyi gelir. Ortaokula geçince başarılı olmaya çalışacağım. Okulun klasikleri başladı. Okulu özledik ve bugün de başlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Okul çok güzel"

Büyüyünce öğretmen olmak istediğini söyleyen Dilara Elif Gönül ise "4. sınıfa geçtim. Yaz tatilim güzel geçti. Tatilde denize girdim, eğlendim. Kış aylarını da özledim. Okul çok güzel. Öğretmenlerimi seviyorum. Büyüyünce anaokulu öğretmeni olmak istiyorum" diye konuştu. - İSTANBUL