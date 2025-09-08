Haberler

İstanbul'da 2025-2026 Eğitim Yılı Başladı

İstanbul'da 2025-2026 Eğitim Yılı Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı için ilk ders zili çaldı. 3 milyon öğrenci ve 170 binden fazla öğretmen, Beşiktaş'taki Lütfi Banat İlkokulu'nda düzenlenen törenle okula merhaba dedi. Öğrencilerin heyecanı ve mutluluğu dikkat çekti.

İstanbul'da 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla yaklaşık 3 milyon öğrenci ve 170 binden fazla öğretmen için ilk ders zili çaldı. Beşiktaş'taki Lütfi Banat İlkokulu'nda düzenlenen törene katılan öğrencilerin heyecanlı oldukları görüldü.

İstanbul'da yaklaşık 3 milyon öğrenci ve 170 binden fazla öğretmen ders başı yaptı. 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullarda ilk ders zili çaldı. Beşiktaş'ta bulunan Lütfi Banat İlkokulu'nda tören düzenlendi. Program 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Program, geleneksel bayrak açma töreniyle sona erdi. Çocukların sevinçli oldukları gözlenirken, aileler de onların heyecanına orta oldu.

"Okulu özledik ve bugün de başlayacağız"

Okul başladığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Burak Kerem Taş, "Bu sene 4. sınıfa geçtim. Tatilim çok güzel geçti. Ailem ile birçok etkinlik yaptım. Okul başlayacağı için mutluyum. İnşallah karnem iyi gelir. Ortaokula geçince başarılı olmaya çalışacağım. Okulun klasikleri başladı. Okulu özledik ve bugün de başlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Okul çok güzel"

Büyüyünce öğretmen olmak istediğini söyleyen Dilara Elif Gönül ise "4. sınıfa geçtim. Yaz tatilim güzel geçti. Tatilde denize girdim, eğlendim. Kış aylarını da özledim. Okul çok güzel. Öğretmenlerimi seviyorum. Büyüyünce anaokulu öğretmeni olmak istiyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İzmir'de karakola silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu, 1 polis yaralı

İzmir'de karakola silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu
İşte 2 polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı: Üzerinde bomba var, vur abi vur

İşte saldırganın yakalanma anı: Üzerinde bomba var, vur abi vur
2 polisi şehit eden 16 yaşındaki saldırgan yakalandı! Çarpıcı detayı Vali açıkladı

İşte o saldırgan! Karakolu kana bulayan zanlıyla ilgili çarpıcı detay
Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gitti

Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gitti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi hezimet sonrası Nihat Kahveci çıldırdı: Beni kahreden bu

Tarihi hezimet sonrası çıldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.