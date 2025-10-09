İstanbul'da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü Etkinliği

İstanbul'da, Darülaceze Başkanlığı Sosyal Yaşam Şehri'nde 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Arnavutköy Halk Eğitim Merkezi Korosu tarafından verilen konser, renkli görüntülere sahne oldu. İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, "Yaşlısına sahip çıkan devlet güçlü devlettir" dedi.

Arnavutköy'de bulunan Darülaceze Başkanlığı Sosyal Yaşam Şehri'nde 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen programa Darülaceze sakinleri, kurum çalışanları ve davetliler katıldı. Etkinlikte Arnavutköy Halk Eğitim Merkezi Korosu tarafından verilen konser renkli görüntülere sahne oldu.

Programda konuşan Darülaceze Başkanı Elmas Esra Ceceli, "1 Ekim Yaşlılar Günü itibarıyla başladığımız ve büyük teveccüh gördüğümüz programlarımızdan biri de bugün burada, İl Sağlık Müdürlüğümüzün katkılarıyla gerçekleşiyor. Sağlık Bakanlığımız ve İl Sağlık Müdürlüğümüz, sakinlerimizin sağlığı ve refahı açısından her zaman en büyük destekçimiz oldu. Arnavutköy Sosyal Yaşam Şehri'nde 31 Aralık 2024'ten bu yana hizmet verdiğimiz sakinlerimiz gayet huzurlu ve sağlıklı. Bu anlamda her geçen gün daha iyiye gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bizler, yaşlımıza, gencimize, yetimimize sahip çıkmayı bir vazife olarak görüyoruz"

Etkinlikte konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner ise, "Bir devletin güçlü olduğunu yaşlısına, düşkününe, yetimine ne kadar sahip çıktığından anlarız. Şükürler olsun ki Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye bu güçlü ve merhametli duruşunu kurumsallaştırmıştır. Bizler, yaşlımıza, gencimize, yetimimize sahip çıkmayı bir vazife olarak görüyoruz. Sağlıkta dönüşümle birlikte her vatandaşımız doğumdan son nefesine kadar sağlık hizmetiyle güvence altındadır" şeklinde konuştu.

Yaşlılara çiçek takdim edilen program, halk korosunun seslendirdiği şarkılarla sona erdi. - İSTANBUL