İstanbul Boğazı'nda Petrol Tankeri Makine Arızası Geçirdi

Hong Kong bayraklı, 247 metre uzunluğunda ve 44 metre genişliğindeki Tenacıty Venture isimli ham petrol tankerinde İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında makine arızası yaşandı. Gemi bölgeye sevk edilen römorkörler refakatinde güvenli şekilde seyrini sürdürürken, Boğaz çift yönlü olarak yeniden gemi trafiğine açıldı. - İSTANBUL