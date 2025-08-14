İstanbul Boğazı'nda Petrol Tankeri Makine Arızası Geçirdi

İstanbul Boğazı'nda Petrol Tankeri Makine Arızası Geçirdi
Güncelleme:
Hong Kong bayraklı Tenacıty Venture isimli petrol tankeri, İstanbul Boğazı'nda seyir halindeyken makine arızası yaşadı ancak römorkörler yardımıyla güvenli şekilde seyrine devam etti. Boğaz, çift yönlü olarak yeniden gemi trafiğine açıldı.

Hong Kong bayraklı, 247 metre uzunluğunda ve 44 metre genişliğindeki Tenacıty Venture isimli ham petrol tankerinde İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında makine arızası yaşandı. Gemi bölgeye sevk edilen römorkörler refakatinde güvenli şekilde seyrini sürdürürken, Boğaz çift yönlü olarak yeniden gemi trafiğine açıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
