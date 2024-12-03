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İstanbul Boğazı'nda Neşeli Garson İrfan Şensoy'un Unutulmaz Servisi

İstanbul Boğazı'nda Neşeli Garson İrfan Şensoy'un Unutulmaz Servisi
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Eminönü'nden hareket eden tur teknelerinde garsonluk yapan ortopedik engelli İrfan Şensoy, neşesiyle müşterilerine unutulmaz anlar yaşatıyor. 1.5 saat boyunca süren servisinde yaptığı taklitlerle ve güler yüzüyle dikkat çekiyor.

İstanbul'da boğaz turu yapan teknelerde garsonluk yapan ortopedik engelli İrfan Şensoy, tura çıkanlara neşeli servisi ile unutulmaz anlar yaşatıyor.

Eminönü'nden hareket eden tur teknelerindeki büfede çalışan 41 yaşındaki İrfan Şensoy, gemi hareket ettikten sonra başladığı çay, tost, meşrubat servisini 1.5 saatlik tur bitene kadar hiç durmadan sürdürüyor. İki katlı tekne 1.5 saat boğazda tur yaparken, yaptığı neşeli horoz ve hayvan taklitleri ile ilgiyi üzerine toplayan İrfan Şensoy, yaklaşık 100 müşterinin taleplerini anında yerine getiriyor. Çocukluğundaki kalça çıkıklığı rahatsızlığı sebebiyle ortapedik ayakkabı ile servisini sürdüren İrfan Şensoy, yabancı turistlerle de İngilizce, Arapça konuşarak Türk çayının reklamını yapıyor. Bazen, horoz taklidinden ürkenler olsa da, hızlı garson İrfan Şensoy, müşterilere de dünya ömrünün kısa olduğunu belirtip, neşeli olmalarını tavsiye ediyor.

Eminönü İskelesi'nden her saat başı sefere çıkan tekneler 200 TL ücretle 1.5 saatlik boğaz turu yaptırıyor. Ayrıca çay 20, tost 50 ve meşrubatlarda değişik fiyatlarla müşterilere ikram ediliyor. Para toplamakta acele etmeyen neşeli garson İrfan Şensoy, "Hayatım neşe içerisinde geçiyor. İşimi severek yapıyorum. Her gün 3 tane boğaz turunda yüzlerce müşterimize servis veriyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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