İstanbul Başsavcılığı'ndan Küresel Sumud Filosu'na Saldırıya Soruşturma

İnsani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail donanması unsurları tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırı sonucu 24 Türk vatandaşı alıkonulmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesindeki düzenlemeler, Ceza Muhakemesi ve Türk Ceza Kanunu çerçevesinde 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' 'ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması', 'nitelikli yağma', 'mala zarar verme' ve 'eziyet' suçlarından soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL