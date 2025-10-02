Haberler

İstanbul Başsavcılığı'ndan Küresel Sumud Filosu'na Saldırıya Soruşturma

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yol alan Küresel Sumud Filosu'na yapılan İsrail donanması saldırısı sonrası 24 Türk vatandaşı alıkonuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, duruma ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlattı.

İnsani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail donanması unsurları tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırı sonucu 24 Türk vatandaşı alıkonulmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesindeki düzenlemeler, Ceza Muhakemesi ve Türk Ceza Kanunu çerçevesinde 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' 'ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması', 'nitelikli yağma', 'mala zarar verme' ve 'eziyet' suçlarından soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
