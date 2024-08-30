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İstanbul Arnavutköy'de Kanalizasyon Tıkanması Sonucu Ev Sular Altında Kaldı

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İstanbul Arnavutköy'de yaşlı bir çiftin evi, sokakta bulunan kanalizasyon hattının taşması sonucu lağım suyuyla doldu. Yaşlı kadın, İSKİ'yi aramasına rağmen yardım alamadığını belirtti.

İstanbul Arnavutköy'de sokakta bulunan kanalizasyon hattının taşması sonucunda yaşlı bir çiftin evini lağım suyu bastı. Pis suyu komşularının ve akrabalarının yardımıyla evinden tahliye etmeye çalışan yaşlı kadın, "Kanalizasyon tıkanınca bütün mahallenin pisliği benim evimden çıktı. Öğlen saat 12.00'dan beri burada uğraşıyorum. İski'yi arıyorum bana 'sırada' olduğumu söylüyorlar" dedi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokaktan geçen kanalizasyon hattı dolarak tıkandı. Dolan kanalizasyon taşınca, sokakta bulunan bir evi lağım suyu bastı. Yeni tanışmak üzere oldukları eve tadilat yaptıran çiftin evine lağım suyu doldu. Yaşlı çift olay karşısında şoke olurken, İSKİ ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler sokaktaki kanalizasyon tıkanıklığını giderdi. Ekipler, evdeki lağım suyunun tahliye edilmesine müdahale etmeyince yaşlı çift mağdur oldu. Komşularının ve akrabalarının yardımıyla evdeki pis suyu boşaltmaya çalışan kadın yetkililerden yardım istedi.

"İSKİ'yi çağırıyoruz gelmiyor"

Evini lağım suyu basan Halime Bingöl, "Ben gelinlerimde kahvaltıdaydım eve geldiğimde baktım ki pis su basmış evi. Ben gelinlerimi çağırdım çek pas yardımıyla çekmeye başladık ama ne yapsak su baskını durmuyordu. İSKİ'yi çağırıyoruz gelmiyor. Uzun süre su basmaya devam etti. Allah rızası İçin gelin evime bakın dedi. Evimdeki her şeyi yeni yapmıştım. Eşimle birlikte burada yaşayacaktık. Sigortam yok. Bu haldeyken, burada durulmaz. Bugün yağmur falan yağmadı. Kanalizasyon tıkanınca bütün mahallenin pisliği benim evimden çıktı. Öğlen saat 12.00'dan beri burada uğraşıyorum. İSKİ'yi arıyorum bana sırada diyor. Ben burayı komple yeni yaptırmıştım bana yazık ve günah değil mi, bu benim hatam değil ki" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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