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İstanbul Aile Festivali'nde Anne ve Adaylarına Farkındalık Eğitimi

İstanbul Aile Festivali'nde Anne ve Adaylarına Farkındalık Eğitimi
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Sirkeci Garı'nda düzenlenen İstanbul Aile Festivali'nde, 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında anne ve anne adaylarına madde bağımlılığı konusunda bilinçlendirme eğitimi verildi.

Sirkeci Garı'nda düzenlenen İstanbul Aile Festivali'nde "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında anne ve anne adaylarına farkındalık eğitimi verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Sirkeci Garı'nda İstanbul Aile Festivali düzenlendi. 10-13 arasında düzenlenen festivalde anne ve anne adaylarına "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında farkındalık eğitimi verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen seminerde çocukları ve gençleri madde bağımlılığı tehdidinden uzak tutmakta faydalı olabilecek bilgiler paylaşıldı. Madde kullanımı ve bağımlılığına karşı bilinçlendirilmesini amaçlayan seminerde, aile içi iletişimde dikkat edilmesi gereken noktalar, çocukları bağımlılıktan korumak için etkili yöntemler ve çözüm önerileri de ele alındı.

Öte yandan, yoğun ilgi gösterilen seminerde bağımlılıkla mücadelede erken farkındalığın ve aile desteğinin önemine vurgu yapıldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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