Savaşta evlerini kaybeden Filistinlilerin çadırlarda kışla mücadelesi sürüyor

İsrail'in saldırıları sırasında evleri yıkılan ve defalarca yer değiştiren binlerce Filistinli, soğukta derme çatma çadırlarda ayakta kalmaya çalışıyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te saldırı başlattığı Gazze'de Filistinlilerin zorlu şartlarda yaşam mücadelesi devam ediyor. İsrail'in saldırıları Gazze'deki binalarda ve altyapı üzerinde ciddi yıkıma yol açtı. Gazze'deki konutların yaklaşık yüzde 92'si tamamen ya da kısmen tahrip edildi. İsrail'in saldırıları sırasında evleri yıkılan, güvenli alanlara sığınmak için defalarca yer değiştiren binlerce Filistinli, derme çatma çadırlarda ayakta kalmaya çalışıyor. Yakıt, gıda, ilaç gibi temel ihtiyaç malzemelerine ihtiyaç duyan Filistinliler, soğuk kış mevsiminde barınma imkanlarının yetersizliği nedeniyle hayatta kalma mücadelesini her geçen gün daha ağır şartlar altında sürdürüyor.

Gazze'nin kuzeyinde yaşayan ve İsrail'in saldırılarıyla evini terk etmek zorunda kalan Tarek El-Hennavi, üniversitenin muhasebe bölümünden mezun olduğunu söyleyerek, "Bir evim ve bir arabam vardı, ikisi de savaşta kullanılamaz hale geldi. Geçimimi sağlayabilmek için bir fırına sığınıp, işe girdim. Savaştan önce üniversitede muhasebeci olarak çalışıyordum. Savaşta her şeyimi kaybettim" dedi.

Saldırıların başlamasıyla 27 kez yer değiştirmek zorunda kaldığını anlatan El-Hennavi, "Hayatın her alanında acı çekiyoruz, özellikle de kış mevsiminde. Bugün yağmur yağdığında, yağmur suyunun akıp hamuru bozmasından korktum. Fırını kapatamam, çünkü tek geçim kaynağım bu ve insanlar da fırın bulamıyor" dedi.

"Korku ve sürekli bir mücadele içinde yaşıyoruz"

Cibaliye'deki evini terk etmek zorunda kalan Muntasır El-Da'me ise, "Bizim kışımız böyle, hayatımız ve günlük acımız bu. Her gün uyanıp su getirmeye, yemek pişirmek için odun toplamaya gidiyoruz. Çocuklarımız için gıda temin edebilmek adına yardım kuruluşlarını takip ediyoruz" dedi.

Yaşananların yalnızca yaşam şartlarıyla sınırlı olmadığını, psikolojik boyutunun da çok derin olduğunu vurgulayan El-Da'me, "Korku ve sürekli bir mücadele içinde yaşıyoruz. Orayı bombaladılar, burayı vurdular. Bu savaşta psikolojik olarak huzur diye bir şey yok. Ateşkesle savaşın bittiğini söylüyoruz ama gerçekte bitmedi, her gün bombardıman var. Hayatımızda huzur yok. Çektiğimiz acılar nedeniyle bu hayatı sürdürmek son derece zor. Hayat çok çok zor ve kışın daha da zorlaşıyor" diyerek yaşadığı zorlukları anlattı. - GAZZE