İsrail, Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine yönelik saldırıların görüntülerini yayınladı

İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan'ın Dahiye bölgesindeki 10 Hizbullah karargahı ile ülke genelindeki füze rampalarını hedef alarak 30 dakikalık bir saldırı dalgası gerçekleştirildiğini açıkladı. Eş zamanlı saldırılarda toplam 20'den fazla hedef imha edildi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın Dahiye bölgesindeki 10 Hizbullah karargahı ile ülke genelindeki Hizbullah'a ait çok sayıda füze rampasının vurulduğunu duyurarak saldırıların görüntülerini yayınladı.

İsrail ordusundan Lübnan'ı hedef alan son saldırıları ile ilgili yeni açıklama geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Lübnan'ın Dahiye bölgesindeki 10 Hizbullah karargahı ile ülke genelindeki Hizbullah'a ait çok sayıda füze rampasının 30 dakikalık bir saldırı dalgasında imha edildiği bildirildi. Eş zamanlı saldırılarda toplam 20'yi aşkın hedefin vurulduğu aktarılırken, bu hedefler arasında Hizbullah'a ait istihbarat karargahları, Rıdvan Birliği'ne ait bir karargah ve diğer komuta merkezleri ile füze tesislerinin bulunduğu aktarıldı. Saldırıların görüntülerini yayınlayan IDF, İran ile birlikte İsrail'e saldırılar düzenleyen Hizbullah'a yönelik operasyonların süreceğini vurguladı.

Gazze Şeridi'nde 2 Hamas üyesi öldürüldü

IDF'den yapılan bir diğer açıklamada ise, Gazze Şeridi'ndeki Refah bölgesinde bulunan Hamas'a ait bir yer altı silah deposuna baskın yapıldığı kaydedildi. 2 Hamas üyesinin öldürüldüğü ve çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildi bildirildi. - TEL AVİV

