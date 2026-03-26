İsrail ordusundan İran'a yeni saldırı dalgası

İsrail ordusundan İran'a karşı yapılan saldırılarla ilgili yeni bir açıklama geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), aralarında İsfahan şehrinin de bulunduğu İran'daki farklı bölgelere yönelik başlatılan yeni saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu. Saldırılarla ilgili detaylı bilginin daha sonra kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi. İsfahan kentinde meydana gelen patlamalardan bazıları amatör kameralara yansırken, Bender Abbas şehrindeki bir binanın da saldırı sonucu tamamen yıkıldığı görüldü. Son saldırılarda herhangi bir can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair resmi açıklama yapılmadı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı