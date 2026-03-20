İsrail ordusu: "Son 24 saatte İran rejimine ait 130'dan fazla hedef vuruldu"

Güncelleme:
İsrail Savunma Kuvvetleri, son 24 saatte İran genelindeki 130'dan fazla hedefe hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Saldırılar, füze rampaları ve insansız hava araçları gibi askeri altyapıları hedef aldı.

İsrail ordusundan İran'a yönelik saldırılarıyla ilgili yeni açıklama geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, son 24 saatte İran genelindeki onlarca hedefe hava saldırısı düzenlendiği belirtilerek, "İran rejimine ait 130'dan fazla altyapı hedef alındı" denildi. Vurulan askeri altyapılar arasında füze rampaları, insansız hava araçları ve hava savunma sistemlerinin yer aldığı aktarılarak, "İsrail Hava Kuvvetleri, ülkemize yönelik saldırıların menzilini mümkün olduğunca azaltmak ve İran semalarında hava üstünlüğünü artırmak amacıyla batı ve orta İran'a yönelik saldırılarına aralıksız devam ediyor" ifadeleri kullanıldı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
