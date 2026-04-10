Hizbullah'tan İsrail'e roket saldırısı

İsrail ordusu, Hizbullah'ın Lübnan'dan gerçekleştirdiği yeni roket saldırısı nedeniyle ülkenin merkezinde ve güney bölgelerinde sirenlerin çaldığını, ancak saldırının önlendiğini açıkladı.

Hizbullah, İsrail'in Lübnan'ı hedef alan saldırılarına karşı bir misilleme daha yaptı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hizbullah'ın Lübnan'dan gerçekleştirdiği yeni roket saldırısı nedeniyle ülkenin merkezinde ve güney bölgelerinde sirenlerin çaldığını duyurdu. Ayrıca, ülkenin güneyindeki Aşdod şehrinde erken uyarı sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Füze saldırısının Aşdod yakınlarında önlendiği ve ilk belirlemelere göre herhangi bir yaralanmaya yol açmadığı aktarıldı. İsrail basını, Hizbullah'ın son misillemesinin Lübnan sınırındaki bölgeleri değil, ülkenin iç kesimlerini hedef aldığına dikkat çekerek, bunun devam eden savaşta İsrail'in en derinlerine ulaşan Hizbullah saldırılarından biri olduğunu bildirdi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı