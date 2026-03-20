İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Müslümanlar, bayram namazını sokakta kıldı

Müslüman alemi Ramazan Bayramı'nı kutluyor. İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasının ardından Müslümanlar bayram namazını camiye en yakın sokaklarda ve Bab el-Sahira bölgesinde eda etti.

İsrail ordusu, ibadet edenlerin Mescid-i Aksa'ya girişini engellerken, bayram namazının ardından cemaate göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla saldırdı. İsrail güçleri camiye giden tüm yolları kapattı. - KUDÜS

