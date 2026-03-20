İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Müslümanlar, bayram namazını sokakta kıldı
İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasının ardından Müslümanlar, bayram namazını camiye yakın sokaklarda ve Bab el-Sahira'da gerçekleştirdi. İsrail ordusu, ibadet edenlerin Aksa'ya girmesini engellerken, bayram namazı sonrası cemaate göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti.
Müslüman alemi Ramazan Bayramı'nı kutluyor. İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasının ardından Müslümanlar bayram namazını camiye en yakın sokaklarda ve Bab el-Sahira bölgesinde eda etti.
İsrail ordusu, ibadet edenlerin Mescid-i Aksa'ya girişini engellerken, bayram namazının ardından cemaate göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla saldırdı. İsrail güçleri camiye giden tüm yolları kapattı. - KUDÜS